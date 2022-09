MLB: Andrés Muñoz, un pitcher enamorado de la velocidad

Con el debut de Esteban Quiroz con los Chicago Cubs, ya son 24 los peloteros nacidos en México que debutaron esta temporada en Grandes Ligas, igualando la marca de 2003.

En una temporada histórica para los peloteros mexicanos en Grandes Ligas, hay elementos que destacan más que otros, y ese es el caso de Andrés Muñoz, lanzador de los Mariners quien suma 21 holds en la campaña.

El ‘Plebe’ —de 23 años de edad— debutó con San Diego en 2019, pero es en Seattle donde se ha confirmado como un pitcher de calidad. Las más de 100 millas por hora que promedia en sus lanzamientos no son casualidad.



Muñoz confiesa que alcanzó esa velocidad a los 17 años de edad, ya firmado por los Padres; además, “desde que recuerdo, siempre me gustaron los pitchers que lanzan duro. Veía videos de Aroldis Chapman y Joakim Soria. Fue un sueño jugar en el mismo estadio con ellos”.

“A mí siempre me ha gustado cuando alguien lanza duro, entonces desde que me acuerdo siempre fue (su favorito) Aroldis Chapman. Tuve la oportunidad de jugar contra él y fue una ilusión simplemente verlo, saludarlo, de chiquito siempre lo ves y jugar en el mismo estadio no hay palabras… Joakim Soria de los mexicanos, también veía videos, lo conocí y aprendí mucho de él. Gracias a Dios que nos deja estar acá".

El slider de Andrés Muñoz es imbateable.

Par de ponches para el mochitense, quien cerró para la puerta en la victoria de @LosMarineros.

Andrés Muñoz quiere hacer historia con Seattle

Los Mariners aspiran al comodín de la Americana y quieren terminar con la sequía de 21 años sin clasificar. El relevista de Los Mochis, Sinaloa, confía en cambiar la historia.

“Es algo que nos ilusiona a todos. La vibra del club house está muy alta y estamos dando lo mejor para llegar a playoffs”, declaró en videoconferencia.



¿Andrés Muñoz jugará el Clásico Mundial de Beisbol?

El tema que rodea a los peloteros tricolores es el Clásico Mundial de Beisbol. Muñoz es sin duda uno de los elementos deseados para completar el roster mexicano; sin embargo, “El Plebe” aún no tiene un plan.

“Es algo que estoy viendo todavía, por ahora quiero terminar saludable y después hacer el plan para el Clásico y poder jugar con México; sí sería un plan diferente”, concluyó.



El "Tiralumbre" Andrés Muñoz tuvo otro relevo cortante de un inning, sin carrera y dos ponches en el triunfo de @Mariners. Muñoz tiene un porcentaje de ponches de 39.5 % este año, pues tiene 88 abanicados ante 223 bateadores enfrentados.

La mentalidad, un complicado trabajo para Andrés Muñoz

En 2019, Andrés Muñoz sufrió una lesión y tuvo que someterse a la cirugía Tommy John. El sueño de consolidarse con los Padres de San Diego parecía truncado, pero el destino le tenía algo mejor.

El sinaloense regresó para “lanzar lumbre” con la novena de Seattle; sin embargo, el camino no fue sencillo.

“La parte más difícil para mí (la mentalidad), quieras o no, que te cambien estando lesionado te da un bajón. No puedes defenderte y para mí me dio un bajón muy fuerte, pero lo vi como una oportunidad. El equipo (Mariners) estaba en construcción y pude establecerme en Grandes Ligas”, declaró en videoconferencia para medios en México.

