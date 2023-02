Miguel Herrera explota contra Ricardo Ferretti: “Es un hocicón”

Miguel Herrera volvió a explotar y se lanzó contra Ricardo Ferretti, a quien llamó “hocicón”.

El “Piojo” no dejó de cobrarse la afrenta que le hizo el “Tuca”, cuando en un programa de ESPN, hizo una llamada para decir que el extécnico del América no sería el entrenador de la selección Mexicana.

Lo que finalmente sucedió.

Ferretti dijo haberse confundido al marcar en un programa en vivo -él pensó que era grabado-, evidenciado que Herrera está más que marcado por la Federación Mexicana de Futbol.

Pero Miguel Herrera no iba a quedarse callado.

En entrevista con Marca Claro, el ahora entrenador de los Xolos de Tijuana, habló sobre ese incidente con el brasileño: “El ‘Tuca’ siempre ha sido así, no me extraña, de repente es medio hocicón… Pero no pasa nada, yo soy igual, medio hocicón a veces. Somos entrenadores, técnicos, decimos lo que sentimos, lo que vemos y ya está”.

No es la primera vez que Miguel Herrera y Ricardo Ferretti se enfrentan: “Nos calentamos algunas veces, cuando estamos en la cancha, en las bancas nos decimos de cosas, pero al final todo es parte de la pasión con la que vivimos el juego y ya, al siguiente partidos nos saludamos como si nada hubiera pasado”.

Miguel Herrera fue uno de los técnicos que fueron entrevistados por Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga, quienes también hablaron con Marcelo Bielsa, Ignacio Ambriz, Guillermo Almada y Diego Cocca.

Finalmente fue este último quien fue elegido como técnico del equipo mexicano.

Diego Cocca debe de dar, en los próximas semanas, su primera lista de seleccionados, para enfrentar la Liga de Naciones de la Concacaf, donde se enfrentará contra Bermudas de visita y contra Jamaica de local.