En cuarenta y cinco años de historia, el campeonato de Estados Unidos, avalado ahora por la empresa WWE, ha estado en poder de cuatro mexicanos, entre ellos Andrade, quien en México triunfara como la Sombra y que hoy busca recuperar ese cetro ante Apollo Crews, en Backlash.

Eddie Guerrero, Alberto del Río y Rey Mysterio antecedieron al luchador lagunero en la lista de mexicanos que han portado el prestigiado cinturón, los dos últimos con un par de reinados, objetivo que también busca alcanzar el integrante de la dinastía Moro.

-

En diciembre del 2019, Andrade acabó con el segundo periodo como monarca de Mysterio, pero no tardó mucho en quedarse sin el fajín, por culpa de Apollo Crews.

El campeón buscaba un retador digno y ahora el hombre de quien tomó el título quiere terminar con esa búsqueda, tras vencer en una Triple Amenaza a Kevin Owens y Ángel Garza.

Puedes leer: "Randy Orton vs Edge, ¿la mejor lucha de la WWE en su historia?"

Las cosas con Garza no terminaron bien, pero por ahora, Andrade no se preocupa de eso, ya tendrá tiempo para arreglar el asunto, aunque espera hacerlo como campeón. “Soy la nueva cara de los latinos en la WWE, y ese campeonato me pertenece, así que lo traeré de vuelta a mi cintura, para que todos los latinos se sientan orgullosos del ídolo Andrade”, prometió horas ante del combate.

Y en realidad luce confiado, “esta oportunidad me la gane por que soy el verdadero campeón de Estados Unidos”.