Tenis mexicano: Conade y Federación Internacional toman postura

La división producida por la lucha por la dirigencia de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) tiene dos hechos inéditos: el primero es que los dos grupos de asociaciones estatales en los que se dividió el organismo harán sus elecciones presidenciales en un lapso menor a 20 días, mientras que el segundo es que organismos nacionales e internacionales reconocen, cada uno, a presidentes diferentes.

Por un lado, la Federación Internacional de Tenis (ITF) reconoce en su página de internet a José Antonio Flores —el controvertido presidente que fue acusado de malos manejos y de despido injustificado de una empleada del departamento de administración— como presidente de la FMT y por otro, la Conade hace lo propio con Mario Chávez, quien es reconocido como presidente interino del organismo, tras ganar el cargo en una asamblea extraordinaria que fue señalada de realizarse de manera irregular.

Días después, la Comisión lo oficializó al darle el Registro Único de Deporte (RUD).

“El reconocimiento que hace la Conade es ilegal por dos situaciones. Esa asamblea se realizó en desacato de un amparo tramitado y, en segundo lugar, porque no obtuvo el aval de la Codeme. Este organismo debió avalar la asamblea extraordinaria y nunca lo hizo. Los estatutos de la FMT obligan a que la Codeme dé la aprobación para realizar asambleas extraordinarias”, dice Luis Fernando Jiménez, abogado de Flores, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Chávez, sin embargo, sostuvo en videoconferencia que no nocesitó el aval de la Codeme para realizar la asamblea extraordinaria porque ya es un órgano no reconocido en el sistema de deporte mexicano.

“¿Y si fuera así, por qué vino a pedir nuestro aval?, pregunta José Amado, presidente de la Codeme, a este diario. “Él nos buscó y no le dimos el aval porque no cumplió con el trámite de traer las peticiones de las asociaciones estatales. Se lo hicimos saber y después ya no volvió”.

Chávez dice que está en contacto con la Federación Internacional y que no se ha pronunciado a su favor porque “respeta la autonomía de la FMT, pero está al tanto de toda la situación”; Jiménez menciona que ya pidió un pronunciamiento de este organismo y espera que llegue en los próximos días y que reafirme a Flores como presidente.

