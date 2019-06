Suspenden Campeonato de tenis de mesa por adeudo de la Federación Mexicana

Por si faltaba otro embarazoso episodio en el deporte mexicano, el Campeonato Panamericano Juvenil de Tenis de Mesa, celebrado en Cancún, Quintana Roo, fue suspendido provisionalmente, y así ha estado durante -al menos- nueve horas, debido a un adeudo de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa (Femeteme) con el hotel Iberostar, sede del torneo.

EL UNIVERSAL Deportes pudo saber que, aproximadamente a las 12 del día, con la competencia en marcha, la administración del hotel ordenó un alto total y el desalojo de los salones que albergaban el evento. La explicación que las autoridades de la Federación le proporcionaron a los jugadores y a sus familiares fue que se había ido la luz; sin embargo, los entrenadores ventilaron lo que se temía: se trata de una falta de pago.

Una fuente que solicitó el anonimato, por temor a represalias, le hizo saber a este diario que la cantidad debida es de 100 mil dólares (alrededor de dos millones de pesos), cifra que fue confirmada por Miguel Cervantes, presidente de la Femeteme, quien a su vez dio a conocer la latente posibilidad de que, en caso de no llegar a un acuerdo, a los atletas, cuerpos técnicos y federativos de todos los países les sea negada la salida del inmueble, prevista para la mañana de este domingo. Y tal temor cobra fuerza, pues ante los inconvenientes que están sufriendo los participantes, el equipo estadounidense decidió desertar, pero encontró en los agentes de seguridad un obstáculo para la retirada, según contó un testigo. Es prudente mencionar que, al ser un torneo juvenil, diversos jugadores son menores de edad.

En conversación telefónica, Cervantes relató que hace un año se acordó la coordinación del certamen en conjunto con la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (COJUDEQ); sin embargo, estos últimos se retractaron y el pasado 9 de junio retiraron el apoyo que habían prometido. "Derivado de eso, buscamos cancelar el Campeonato, pero ya era muy tarde para dar marcha atrás", confesó.

El dirigente dijo que, ante tal negativa, se buscó una alianza con "una empresa", cuyo nombre no reveló, aunque señaló a su comisionista: Rosario Flores Esqueda, como una de las responsables del asunto. "Por cuestión de tiempo no se firmó un contrato, fue verbal; pero ellos debían poner toda la producción del evento y nosotros la parte técnica. No lo hicieron y por eso estamos aquí", apuntó.

Este diario se dio a la tarea de investigar y se enteró de que la compañía referida por Cervantes lleva por nombre RAAD´S y su giro es la organización de eventos deportivos, además de que Flores Esqueda es familiar de un miembro del combinado nacional de tenis de mesa.

Frente a esta situación, a los jóvenes atletas les esperan horas de total incertidumbre sobre el desenlace del Campeonato y su salida del lugar.

