A sus 14 años, Luisa Fernanda lucha por la igualdad

Luisa Fernanda Herrera Lara es una esgrimista queretana que con apenas 14 años se ha manifestado en sus redes sociales sobre la ola de violencia contra las mujeres que azota en el país, la esgrimista está luchando desde su trinchera porque todas las niñas y mujeres tengan las mismas oportunidades.

“Busco que se den cuenta que vivimos con mucho miedo y creemos que nadie nos va a ayudar, lo peor es que creemos que ya no hay solución. (…) Busco que no vivamos con miedo, busco poder ver las noticias y poder dormir, busco que se haga algo… (…) hoy diré #NiUnaMenos”, fue parte del Tweet que subió sus redes sociales.

“Es algo muy feo, porque todos estos casos de niñas que han sido secuestradas, matadas, violadas, me da miedo que yo sea la siguiente niña, sé que tengo que hacer un cambio, quiero representar a todas las mujeres, a todas las niñas, al menos con un tweet que ayude a darles esperanza y se me hace terrible que esto se ha convertido en un conflicto político cuando es un conflicto general, cada político tiene una hija, una esposa, una abuela y no creo que les gustaría que algo les pasara”, aseguró la esgrimista.

Fernanda es hermana de la reconocida esgrimista Paola Pliego, y ella al igual que su hermana tuvo que dejar de representar a México por cuestiones de corrupción en la Federación Mexicana de Esgrima. Por ahora viajará a Francia para entrenar de cara a su primer campeonato mundial en la categoría cadete.

“Sí ha sido difícil y estoy triste de no poder representar al país en el que nací y crecí, pero al final, mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, ir a copas del mundo y aunque tenga que llevar otra bandera sigue siendo mi sueño, por ello tomé esta oportunidad”, aseguró.

La sablista es la más pequeña de las competidoras, ya que se enfrentará a esgrimistas de 16 años, pero ella está buscando salir adelante en el deporte de alto rendimiento, por ello, dejó un mensaje a las niñas que como ella están buscando representar a su país.

“Les diría que no se queden calladas, yo no me quedé callada y eso me ayudó a seguir compitiendo y haciendo lo que me gusta, creo que deben hablar, que no les den medio las amenazas, porque entre nosotras nos podemos proteger, somos muy fuertes”, concluyó.