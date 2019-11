Sigue la corrupción a la Federación Mexicana de Natación

Vuelve el favoritismo en la Federación Mexicana de Natación, luego de que a pesar de haber quedado en apoyar a los nadadores con marca B que buscan un lugar en los Juegos Olímpicos, se echaron para atrás y no solamente eso, sino que además han vuelto a mostrar su preferencia con algunos atletas.

En los siguientes días se llevará a cabo el Grand Prix de Atlanta, segunda parada en esta serie de competencia que iniciaron en Carolina del Norte, para la que los deportistas mexicanos tuvieron que cubrir sus gastos. Pues para el GP de Atlanta no solamente los volvieron a dejar sin apoyo, bueno, no a todos ya que hace unos días la guanajuatense Liliana Ibáñez partió hacia Georgia para estar presente en este evento representando a la FMN, en una extensión del amparo que ha tenido de las autoridades.

Los otros nadadores se sienten realmente desconcertados por está situación, que no es la primera ocasión que les sucede. El resto de los atletas no saben a quien acudir para manifestarse al respecto y aunque han buscado a gente de la propia federación para saber cómo se manejará la ayuda en los torneos que vienen, no han obtenido respuesta.

Lo bueno para la mayoría de estos muchachos, es que sí irán a Atlanta como parte de los equipos de sus respectivas Universidades y algunos otros se lo pagarán otra vez de su bolsa. Lo malo es que siguen este tipo de acciones que no benefician en nada a la natación y solamente dividen, ya que los atletas se sienten menospreciados luego de que no les cumplen lo que habían pactado en una de las juntas técnicas que suelen tener.

Y no es que Liliana Ibáñez no tenga la calidad (es una olímpica) y que a pesar de la operación, y de que no fue a Panamericanos (en los que la mayoría de los otros nadadores en cuestión ganaron medalla), no pueda dar buenos tiempos y hasta sorprender con una marca que la acerque a Olímpicos. El problema y de lo que se queja la gente cercana a los otros nadadores es que el trato y el apoyo no es parejo. Por ejemplo, Ibáñez tendrá en Atlanta a su entrenador y a un elemento multidisciplinario que estará al pendiente de su desarrollo en esta que será su primera competencia después de un año y una operación de hombro.

Los nadadores mexicanos que tienen marca B (que exige la FINA), campeones centroamericanos en evento individual y medallistas panamericanos que estarán en Atlanta gracias a sus universidades o por su cuenta son: Melissa Rodriguez, Monika González, Ayumi Macías, Esther González, Athena Meneses, Carolina Guevara, Ricardo Vargas, Jorge Iga, Daniel Ramírez, Ángel Martínez y Mauro Castillo, quienes están en busca de una marca A, con la que irían directamente a Tokio 2020.

Después de Atlanta, todavía vendrán algunas otras competencias en Estados Unidos en las que podrían buscar esas marcas o su boleto a Juegos Olímpicos, en espera de que venga el apoyo parejo para todos, sin dejar a ninguno de los nadadores que merezcan ir a estos eventos fuera.