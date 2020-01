Se verán en TV abierta los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se transmitirán por televisión abierta, luego de que en la edición pasada de Río 2016 sólo se transmitieran por señal restringida.

“Televisa transmitirá en televisión lo mejor de las competencias olímpicas de Tokio, además de la inauguración y clausura. Con ello, la televisora se convierte en televisora oficial de los Juegos Olímpicos de este verano”, dice la cadena en un comunicado.

En los Juegos Olímpicos de Río, la única señal que transmitió las Magnas Justas fue Claro, que sólo se podría sintonizar por algunos sistema de televisión por cable. Ahora Televisa tendrá la oportunidad de transmitir las Magnas Justas, en vivo.

The Hall of Fame joins the rest of the basketball world in mourning the untimely passing of Kobe Bryant, a nominee for this year’s #20HoopClass and an icon of the game. We offer our sincerest condolences to the Bryant Family and those affected by this tragedy. pic.twitter.com/ltkHLwQ4qS

— Basketball HOF (@Hoophall) January 27, 2020