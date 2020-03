Se cumplen 20 años del lanzamiento de PlayStation 2

El 4 de marzo del año 2000, salió a la venta la PlayStation 2, la consola que revolucionó el mundo de los video juegos. Es la consola más vendida en la historia en relación a los años en que estuvo en el mercado con más de 155 millones de aparatos.

Entre los títulos más sonados que manejó, en su largo catálogo estaban:

Gran Turismo, Metal Gear Solid o Final Fantasy.

En los deportes PS2, marcó época al lanzar el Winning Eleven, mucho más detallado y revolucionado. La saga de Konami estuvo tan unida a la PlayStation 2 que la acompañó año tras año y fue el último videojuego, junto al FIFA 14, en ser producido para la videoconsola de Sony.

Estos dos títulos escribirían el punto final en septiembre de 2013 de la PlayStation 2, cuando dejó de producirse.

Según una estadística dada a conocer en 2019, el PS2 vendió 157,7 millones de consolas; en el segundo lugar está PS4 con 108,9; le sigue PS con 102,5; el Wii marca 101,6 y cierra el top 5, PS3 con 87,4 millones de consolas compradas.

Su juego más emblemático ha sido: GTA San Andreas. También está Shadow of the colossus. En tercer sitio se encuentra God of war. Metal Gera Solis 3 y Resident Evil.