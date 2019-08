Roberto Vilches, el saltador que no le gusta correr

Mide 1.95, es de la ciudad de México y salta 2.26 metros.

Se llama Roberto Vilches y es el mejor saltador de altura mexicano, al ganar la medalla de bronce. El capitalino fue superado por Luis Zayas de Cuba, saltó 2.30 y Robert Mason de Canadá, que llegó al 2.28.

“Fue buena competencia, estuve muy calmado, muy tranquilo, pero al final no pude con la distancia. MI máximo es de 2.27, ya no pude con el 2.28, hay mucha competencia, aquí hay mucho nivel”.

Estudia en la Universidad de Missouri, porque fue a buscar competir a mayor nivel.

En México todo comenzó cuando jugaba futbol, “me gustaba jugar futbol, y nos mandaron a correr para agarrar condición, pero si hay algo que no me gusta es correr, así que comencé a saltar, salto de longitud, pero después vi altura y ahí me quedé, me gusta mucho”.

Antes de hacer el salto, Roberto se concentra, parece que está cantando, parece que baila antes de saltar. “No canto ni salto. Este deporte es muy mental, si piensas algo malo tu salto se cae. Yo pienso en librar esa barrera, la altura que está marcada, no pienso en ir más allá y así, paso a paso, cuento mis siete pasos y me impulso”.

Ahora Roberto acabó temporada, “no clasifiqué al Mundial. Pero todo el año que entra buscaré entrar a los Juegos Olímpicos”.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram