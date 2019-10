A Red Bull no le importan los reflectores que tiene Mercedes

Aunque los campeonatos de Mercedes los han puesto bajo los reflectores durante los últimos Grandes Premios de México, hay otras escuderías que han tenido un rodar exitoso en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una de ellas es Red Bull, que en Max Verstappen y Alexander Albon podría haber encontrado una dupla capaz de llevar al límite su monoplaza.

Días antes de correr en la Ciudad de México, Albon —un piloto que atraviesa su año de novato en Fórmula 1— mostró su agrado por debutar en un recinto que, en cuatro años consecutivos, ha albergado el mejor Gran Premio de la temporada y, en los últimos tres, ha visto a Red Bull subir al podio (dos victorias de Verstappen y un tercer lugar de Daniel Ricciardo).

"Me siento emocionado por esta aventura en México. Creo que será una carrera que saque lo mejor de nosotros como el gran grupo que somos", dijo el británico de origen tailandés.

Albon viene de concretar su mejor actuación en lo que va del circuito, al conseguir la cuarta posición en Japón, que lo ubica en el octavo puesto de la clasificación general.

Consciente de que a sus 23 años tiene mucho por mejorar, el corredor lo toma con calma, pero demuestra la ambición que lo ha llevado a competir en la categoría reina del deporte motor.

"Lo sigo asimilando, pero claro que me tiene contento haber obtenido ese cuarto lugar. Sirve como motivación y hay que aprovechar el momento, para entonces continuar con el crecimiento que me ha traído hasta acá, sabiendo que no es el límite. Primero fue el quinto, sitio, ahora el cuarto e iremos por más", respondió a la pregunta que le planteó EL UNIVERSAL Deportes.

Verstappen se ha consolidado como el líder absoluto de la escudería austriaca, pero ésta podría pronto vivir una rivalidad interna que obligue a dividir caminos y elegir entre dos grandes talentos del automovilismo.