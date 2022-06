Política deja a clavadistas sin Mundial

Los próximos Campeonatos Mundiales de la Federación Internacional de Natación (FINA), Budapest 2022, marcan el inicio de una etapa importante para los clavadistas, quienes han comenzado a fortalecer su trabajo en el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

Sin embargo, la política del deporte en México ha dejado sin opción de ir a Hungría —y también a la Serie Mundial de clavados del próximo año— a muchos de los saltarines que están marcados como piezas importantes para los Juegos Olímpicos, incluso como esperanzas de medalla.

La Selección de clavados que irá a Budapest está conformada por Natalia Mayorga, Arantxa Chávez, Gabriela Gutiérrez, Abril Navarro, Viviana del Ángel y Samanta Jiménez en la rama femenil, en las diferentes pruebas individuales y sincronizadas. En tanto, en la rama varonil, el equipo lo conforman Kevin Muñoz, Yolotl Martínez, Diego García y Tonantzin Fernández; de igual manera, en las distintas pruebas a celebrarse.



Todos estos atletas obtuvieron su clasificación a los Campeonatos Mundiales de la FINA en el Selectivo Único que la Comisión Estabilizadora realizó a finales de mayo en Guanajuato, evento al que no asistieron elementos importantes de los clavados de nuestro país, como los olímpicos Carolina Mendoza, Gabriela Agúndez, Juan Celaya, Diego Balleza, entre otros, o como Randal Willars, quien quedó fuera de Tokio 2020 y se pensaría que estaría atento a cada una de las competencias que le permitan cumplir el sueño de ir a unos Juegos.

Ha trascendido que la razón por la que estos deportistas no asistieron al Selectivo Único es que sus entrenadores decidieron no ir por presiones de la Conade, que no reconoce a la Comisión Estabilizadora, ya que podrían perder las becas.

Lee también: Costa Rica, la última selección que califica a Qatar 2022