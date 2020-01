No permitirán que Federación de Natación opere en lo oscurito

Para evitar que los días oscuros en los selectivos de clavados continúen, el Comité Olímpico Mexicano (COM) exhortó a la Federación de Natación a establecer claridad en el proceso con el cual conformarán la delegación que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A más tardar el 31 de este mes, la Federación Mexicana de Natación deberá enviar un documento en el que detallen cómo, cuándo y dónde se llevará a cabo el selectivo o control técnico como lo bautizaron el año pasado.

Para conformar la selección que participó en los Juegos Panamericanos, la Federación Mexicana de Natación actuó en la ocuridad al realizar un control interno a puerta cerrada y sólo informando al término de cada jornada las puntuaciones que tuvieron los deportistas.

La forma en que evaluaron levantó una ola de críticas de clavadistas y entrenadores que sintieron dirigido el proceso para beneficiar a otros.

“El proceso selectivo lo deben de entregar el 31 de enero. Platicamos lineamientos generales. El 31 de enero nos deberán entregarnos toda la documentación, me imagino que ellos [FMN], ya tienen previsto algunas fechas. No quiero adelantar nada que no les diga la propia federación”, declaró Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la justa olimpica se llevarán a cabo 8 competiciones de clavados, cuatro para hombres y cuatro para mujeres que se dividen en individuales y sincronizados de 10m y trampolín 3m.

En el camino a Tokio se efectuarán Campeonatos Mundiales de la FINA y la Copa del Mundo de Natación en abril, donde se pondrán en juego parte de las 134 plazas de Olímpicos.

Los resultados en esas competencias podrían ser determinantes para conformar la selección. “Hay condiciones que harán más ligera la integración de ese equipo porque no forzosamente el deportista que va en individual participa en sincronizados.

Eso les abre la posibilidad de una integración de selección mucho más amplia”, completó García de la Torre. La FMN deberá presentar los pesos específicos que tendrán competencias como la Copa del Mundo.