Está tarde la NBA comunicó que el partido entre los Lakers y Clippers programado para mañana en la noche, cambiará de fecha por el fallecimiento de Kobe Bryant.

Es el primer partido que la liga modifica tras la noticia de la muerte de Kobe Bryant que ocurrió el domingo por la mañana.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

— NBA (@NBA) January 27, 2020