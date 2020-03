NBA: Alerta de jugar sin público por coronavirus; LeBron se opone

En medio de las preocupaciones por el coronavirus, la NBA pidió a sus equipos que se preparen para jugar partidos sin público si fuera necesario, reportó el viernes la cadena ESPN, una posibilidad que fue rechazada rotundamente por la estrella de Los Angeles Lakers, Lebron James.

De acuerdo con ESPN, la liga de basquetbol envió un memorándum a sus franquicias en las que demanda que comiencen a desarrollar planes de contingencia para disputar partidos con únicamente "el personal esencial" presente, en caso de que fuera necesario como medida de precaución para evitar contagios.

Preguntado el mismo viernes por la posibilidad de tener que jugar con las gradas vacías, James lo rechazó tajantemente: "No, es imposible. Yo no juego si no tengo aficionados".

"Es para ellos que juego. Para mis compañeros de equipo, para los fans, de eso va todo esto (...) ¿Salir a una pista y que no haya aficionados? Yo no juego", dijo "King" James a la prensa tras anotar 37 puntos en la victoria de los Lakers ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

"Nunca he jugado un partido sin fans, desde que empecé mi carrera. Esto no es Europa", zanjó el alero cuando se le expusieron medidas que se han tomado en eventos deportivos de ese continente.



34,000 puntos@KingJames es el tercer jugador en la historia de la NBA en alcanzar 34,000 puntos anotados. pic.twitter.com/DTlQmJJf3K — NBA MÉXICO (@NBAMEX) March 7, 2020

Según el periodista Shams Charania, en el memorándum del viernes la NBA también recordaba las reglas existentes para los aplazamientos o cancelaciones de partidos, sin que ello implique que alguna de esas medidas vaya a ser aplicada de forma inminente.

En San Francisco, los Golden State Warriors confirmaron que el partido del sábado ante los Philadelphia 76ers se disputará según lo previsto pese a que, tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus en la ciudad, el Departamento de Salud Pública de la alcaldía recomendó cancelar o posponer eventos multitudinarios "como conciertos, eventos deportivos o convenciones", entre una larga serie de medidas.

Leer también: Ya están concluidas las sedes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

El memorándum del viernes no es la primera comunicación de la liga con sus franquicias respecto a medidas a tomar y analizar frente al avance del brote del coronavirus en Estados Unidos.

A principios de esta semana, otra nota fue enviada con recomendaciones para que los jugadores se protejan de posibles contagios, como saludar a los aficionados chocando los puños en lugar de las palmas de las manos.

También les pedía que evitaran tomar con la mano objetos como bolígrafos, pelotas o camisetas que los seguidores suelen ofrecerles para que les firmen autógrafos.

"La salud y seguridad de nuestros empleados, equipos, jugadores y aficionados es primordial", dijo la NBA en un comunicado el lunes. "Nos estamos coordinando con nuestros equipos y consultando con los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y especialistas en enfermedades infecciosas sobre el coronavirus y continuamos monitoreando la situación muy de cerca".

La expansión global del COVID-19 ha causado estragos en el calendario deportivo internacional, forzando la cancelación o aplazamiento de competiciones de Fórmula 1, golf y fútbol, entre otros deportes.

Más de 200 personas han contraído el virus y una docena han fallecido en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump sancionó una ley de gastos de emergencia por 8.300 millones de dólares para combatir el brote.