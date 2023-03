Demostrar su calidad como luchadora y dejar un poco de lado al personaje, es el objetivo de la gladiadora chilena La Catalina, quien se presentó en la Arena México y antes de encarar la batalla, se despojó de su máscara.

“De primera, no imaginé que podría llegar a la Arena México”, aceptó la sudamericana después de su primera experiencia como parte de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. “Sé lo difícil que es luchar acá. Sé el sacrificio que hay que hacer para ser una Amazona, no cualquiera es Amazona, pero ya soy una de ellas”, presumió con orgullo.



“No me veía llegando a esta arena, pero lo hice”, insistió. “Y entonces, fuera el personaje, porque vengo de una empresa en la que es mucho de personajes, ahora vengo a luchar, soy una verdadera luchadora y ahora una Amazona, por eso fue el quitarme la máscara”.

Enfrente, más allá de las duras sinodales que tuvo, como fueron Princesa Sugehit, La Jarochita y Lluvia, estuvo un monstruo difícil de rendir. “El mejor público del mundo, que sabe y disfruta, lo pasé muy bien y feliz, al lado de un gran equipo. Ellas (Zeuxis y Stephanie Vaquer) están trabajando muy duro, se nota la química que tienen, no podía estar en un mejor lugar”.

Sacarse la incógnita es una decisión vital en su carrera, de la que no se arrepiente. “Fue un momento importante, la máscara me la coloqué en otra empresa, pero cuando empecé en la lucha libre lo hice sin máscara, me acomoda más luchar así. También lo hice por respeto a mis compañeras que han tenido máscara, la usé, funcionó antes, pero ese personaje ya quedó de lado”.

A su lado, la más contenta fue su compatriota, Stephanie Vaquer, quien la hizo sentir más relajada. “Admiraba mucho a Stephanie y me alegra debutar con ella, es una amiga que me inspiró a hacer muchas cosas para ser más profesional”.

Respeto que Vaquer valoró. “Sé lo difícil que aprender el estilo mexicano, lo difícil que es pararse en la Arena México. Estoy orgullosa de su debut”.

