A los 22 años, Kanako Urai era una diseñadora gráfica graduada en la Universidad de Artes de Osaka, pero tenía otra pasión que la hacía idolatrar a figuras de la lucha libre como Satoru Sayama y Antonio Inoki, así que su vida dio un giro para convertirse en gladiadora.

Sin embargo, poco menos de dos años después, a Kana (su primer nombre) una enfermedad la alejó de su nuevo mundo y volvió a la profesión para la que se había preparado en la academia.

Una pausa que tampoco alcanzó a los dos años antes de regresara las arenas, en las cuales ha caminado firme hasta su presente como Asuka, la flamante campeona de Raw, que define con esta frase cómo ha llegado a la cima. “Se necesita sentido del ‘wrestling’ y mucha suerte. Trabajar un poco de todo, lo mental, lo físico y el intelecto”, compartió en videoconferencia con el Universal Deportes.

Han pasado casi cinco años desde su estreno en la empresa WWE, y con 'Money in The Bank' entre sus máximos logros, parece que nada la intimida, ni siquiera enfrentar a Sasha Banks este domingo en 'Extreme Rules', a quien considera buena rival. "Pero soy más fuerte. Es algo que no me pone nerviosa, simplemente tengo algo de presión para realizar una buena actuación”.

LEER MÁS: Real Madrid es campeón de la Liga Española

Y más que nunca desea ganar, ya que la posibilidad de que su compatriota, Kairi Sane regrese a Japón está cerca, así que ante quiere enfrentarla. "Es una persona muy importante para mí. Nos hemos ayudado y apoyado la una a la otra. Una vez que derrote a Sasha Banks, mi objetivo es enfrentarme a Kairi”.

Lo cierto, es que la nipona ha sido parte vital en la consolidación de las gladiadoras en la empresa, y a casi dos años de 'Evolution', el primer evento totalmente femenil en la compañía, anhela un nuevo reto de ese tamaño.

"Estoy esperando con mucha impaciencia la segunda edición de 'Evolution'. Mucho ha cambiado desde que comenzó la revolución femenina hace cinco años, todo está en constante cambio. Quiero demostrar que la división de mujeres de WWE es la mejor en el mundo, y me gustaría enfrentarme a Rhea Ripley en dicho evento”.

Tiene a demasiadas rivales en su panorama. Entre las más duras ubica a Charlotte Flair, "también a Nia Jax porque porque es alta y pesada. Es como un monstruo".

Volver en algún momento a NXT, donde explotó el talento que la tiene ahora entre las mejores, es una opción que la atrae. "Quiero estar ahí y tener muchos combates con el talento de NXT. NXT es igual a Asuka, voy a estar ahí, quiero estar ahí".

Con tanto por hacer y echando una mirada a lo conseguido hasta ahora, Asuka no duda que llegar a WWE. "Fue la decisión más correcta. Es una compañía global que ven más de 180 países. Me siento orgullosa de tener este combate en 'Extreme Rules' y de ser la primera campeona de mujeres de Raw japonesa de la historia. Me hace muy feliz que la gente de todo el mundo pueda ver mis actuaciones”.

La japonesa está lista para defender su título contra Sasha Banks este domingo en 'The Horror Show at Extreme Rules. Una cita que incluye el duelo por el campeonato de WWE entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Además del combate 'Ojo por ojo' entre Seth Rollins (con Murphy) y Rey Mysterio, quien llevará como second a su hijo Dominik.

Asuka goza trabajar y vivir en Estados Unidos, ya que es fan de la cultura y música de ese país, incluyendo bandas como Guns N' Roses, Aerosmith y Bon Jovi, además de fanática de películas como 'The Godfather' y 'Dances with Wolves'. Además de videojuegos como la serie de 'Call of Duty' y 'Rockstar Games'.Ha escrito para la revista Xbox y diseñado gráficos para Nintendo DS y diferentes aplicaciones de teléfono.