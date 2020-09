Los Lakers aplacan a los Nuggets en la final del Oeste

Con LeBron James y Anthony Davis en los controles, los Lakers de Los Ángeles no se dejaron sorprender por los Nuggets de Denver y los arrollaron por 126 a 114 en el primer partido de la final de la conferencia Oeste.

Advertidos del peligro que podían representar los Nuggets, que vienen de eliminar a los favoritos Clippers de Los Ángeles con una histórica remontada, James (quien acumuló 15 puntos y 12 asistencias), y Anthony Davis (con 37 puntos y 10 rebotes) se aplicaron para dar un golpe de autoridad en el principio de la serie entre estas quintetas.

Lee también: ¿Por qué el gol de penalti de Jonathan Rodríguez no debió contar?

El talento de las jóvenes figuras de los Nuggets, Jamal Murray (21 puntos y cinco asistencias) y Nikola Jokic (21 puntos y seis rebotes), esta vez no fue suficiente ante los experimentados Lakers, que comenzaron perdiendo el primer cuarto de este partido por dos puntos, pero después pusieron las cosas en orden para no detenerse hasta conseguir el triunfo.

El segundo partido de la serie se disputará mañana en la cancha sin espectadores de Disney World (Orlando).

Now that's the Game 1 we've been looking for. #LakersWin pic.twitter.com/5jflQovdG7

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 19, 2020