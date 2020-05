La ausencia de los Capitanes de la Ciudad de México en la temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional supondrá un vacío que, sin embargo, podría ser llenado en cualquier momento.

Sergio Ganem, presidente de la Liga, recordó que el equipo capitalino, al igual que otras cuatro franquicias, no presentó su carta de participación para la campaña que se celebrará —tentativamente— del 10 de septiembre al 6 de diciembre de este año.

A diferencia de Huracanes, Laguneros, Ángeles y Aguacateros, los Capitanes no faltarán por complicaciones derivadas de la pandemia del coronavirus, sino por sus planes de integrarse a la Liga de Desarrollo de la NBA.

Y justamente ahí, radica la posibilidad de que el Juan de la Barrera tenga actividad próximamente, sin plazos definidos hasta el momento. En caso de que la G League no permita jugar este año al conjunto dirigido por Ramón Díaz, la LNBP los espera con los brazos abiertos, para 2021.



"Dese el día uno, he estado en comunicación con Moisés Cosío, presidente de Capitanes, y le he expresado mi apoyo. Un proyecto así, no queda más que apoyarlo", dijo Ganem, en conferencia virtual.

El también dirigente de Fuerza Regia fue claro sobre sus intenciones con los aficionados capitalinos, a quienes arrojó una garantía.

"La Ciudad de México no se va a quedar sin baloncesto profesional y, si en este momento no puede ser a través de la LNBP, que sea en la G League. Él (Moisés) tiene sus derechos de participación en la LNBP intactos para el momento que quieran regresar, bajo el nombre de Capitanes o bajo otro esquema, mientras cumplan sus obligaciones administrativas y financieras", sentenció.

Hasta ahora, son 13 los equipos que se preregistraron para jugar en el circuito mexicano durante el curso 2020, pero deberán entregar una ratificación antes del 30 de junio para poder sellar su lugar. Según explicó Ganem, el número de clubes únicamente podría disminuir de aquí a esa fecha.

