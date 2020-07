Lluvia y Sanely aceptan que el regreso al ring será extraño

Acompañadas siempre por los aplausos, los gritos y uno que otro piropo subido de tono. Las luchadoras Lluvia y Sanely saben que cuando las funciones en la Ciudad de México sean autorizadas, se realizarán a puerta cerrada y deberán trabajar sin ese respaldo, aliadas solo a su capacidad y talento para ofrecer un espectáculo de primer nivel.

"Va a ser muy raro, me voy a sentir muy extraña", admite, Lluvia. "Acostumbrada al público y sus reacciones, de repente voltear y que no haya nada, será raro".

Sanely va más allá y acepta que el ambiente que generan los aficionados es primordial en la lucha libre, "es la magia de la lucha libre. Sin él, vamos a practicar el deporte pero sin la energía que dan ellos, va a ser raro. Está complicado pero vamos a tener que adaptarnos esperando que sea por un tiempo corto".

Mientras llega el momento, al menos la heredera de Sangre Chicana intenta aprovechar el descanso obligado. "La verdad es que antes no tenía casi tiempo de estar con mis hijos. Ahora los disfruto al máximo. Cuando me operaron descansé casi año y medio, pero en estos meses he disfrutado estar en mi casa. No he dejado de hacer ejercicio porque no quiero poner eso de pretexto, también sigo cuidando mi alimentación".

LEER MÁS: Real Madrid es campeón de la Liga Española

Oportunidad que la hija de Mano Negra tampoco ha desechado. "He descansado, dormido y comido como nunca. He aprovechado para meditar, no andar corriendo por el itinerario de la lucha libre, ahora todo lo he disfrutado un poco más. Solté y estoy gozando. Es complicado prepararse en estas circunstancias y es válido descansar, pero también tenemos una imagen que cuidar y el respeto a nuestra empresa. Hay que agarrar ritmo y retomar la condición, estamos con la energía y motivación para incorporarnos al ring".

Y es que ellas ya son Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, una marca que nadie les puede quitar. "Es lo más valioso en mi carrera y además una responsabilidad ser parte de una dinastía tan importante, pero estamos en la mejor empresa y es una muestra de que vamos por buen camino", presume Lluvia.

Su padre, Sangre Chicana, uno de los rudos más recordados en la historia nada pudo hacer en su momento para detener el impulso luchistico de la enmascarada. "Se enteró que era luchadora cuando ya estaba en la empresa, he forjado mi propio camino y por eso lo he hecho en el bando técnico".

Sanely no pudo ocultar su pasión por los costalazos, pero antes de subirse a luchar tuvo que graduarse como psicóloga. "Le entregué el papel a mi papá y ya no hubo impedimento. Es un sueño hecho realidad estar aquí como luchadora, pasé toda la vida en la Arena México y trabajar aquí lo disfruto y lo vivo al cien por ciento".

Todos sabían que era hija de Mano Negra y ella no para de presumirlo a su paso. "Es un orgullo ser parte de la dinastía que empezó mi abuelo el Rebelde, y sé que no necesito luchar con su nombre para registrar mi nombre arriba del cuadrilátero".

El regreso al ring para estas encapuchadas parece cerca, así que atisban de cerca las oportunidades que están por conquistar. "Quedó pendiente la eliminatoria por los campeonatos de parejas del CMLL y en lo personal, quiero ir por el campeonato universal", sentencia Lluvia.

A su compañera de esquina no le desagrada cualquier cetro, "todos tienen un valor y cuando se den las oportunidades hay que luchar con todo para conseguirlos. Creo que las puertas para las Amazonas son muy grandes, estábamos motivadas por la eliminatoria de parejas y sé que cada una estamos preparadas para volver con las mismas ganas y ánimo".