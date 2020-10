Lewis Hamilton, sin acuerdo en la F1 para el 2021

Lewis Hamilton puede convertirse en el máximo ganador en la historia de la Fórmula Uno este domingo, por encima de Michael Schumacher. A pesar de ello, el inglés no tiene acuerdo con Mercedes para el 2021.

El británico acumula 91 triunfos en la máxima categoría del automovilismo, los mismo que Schumi, y está en ritmo para también empalmar los siete campeonatos mundiales del germano.

“No he tomado alguna decisión. Quiero quedarme y creo que, cuando nos sentemos, normalmente, han sido períodos de tres años, pero, por supuesto, estamos en un momento diferente. Creo que si miras a corto plazo, podrías decir que habrá empresas y negocios que estén [luchando] durante este tiempo. Mercedes está, diría yo, en camino de regreso. Creo que ahora están en un lugar mucho mejor, pero todos han tenido un gran éxito este año”, comentó Hamilton a la página oficial de la F1, a tres días del Gran Premio de Portugal.



Made it to Portugal! Hope you are all staying safe pic.twitter.com/mKWllT24VT — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 22, 2020

Hace tres años, Lewis renovó por 42 millones de dólares anuales, un convenio que expira con la última carrera de la temporada 2020.

“¿Quiero continuar otros tres años? Aún quedan muchas preguntas por responder. También entramos en una nueva era de automóviles en 2022, por lo que me emociona lo que podría suceder”, añadió el europeo, sobre el cambio de reglas dentro de la F1, que –en teoría– hará el campeonato de pilotos más parejo.



“Estas son todas las cosas de las que hablaremos naturalmente, pero creo que me he ganado el lugar para quedarme una cantidad de tiempo decente. Realmente, no puedo decir mucho más. Con suerte, se escuchará algo en los próximos meses. En algún momento, creo que tendremos que sentarnos y tener la conversación, pero no es una prioridad en este momento. Hacer el trabajo este año, para mí personalmente, es la prioridad. Eso es en lo que estoy enfocado únicamente en este momento”.

En caso de quedarse, Hamilton tendrá la oportunidad de superar los siete campeonatos mundiales de Schumacher, para encabezar victorias, títulos y Iole positions en la Fórmula Uno.