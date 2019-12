La espectacular jugada que enloqueció a la NBA

Si esta semana Cristiano Ronaldo sorprendió con un espectacular salto para anotar con la Juventus, ahora en la NBA le hicieron competencia con una jugada pocas veces vista.

Ni siquiera tener a Kevin Love, de 2.08 metros, impidió que Ja Morant volara para buscar una clavada en una jugada que impactó a toda la liga.

Morant, quien fue la segunda selección del Draft 2019 de Memphis Grizzlies, trajo a la memoria aquella clavada de Vince Carter sobre Frederic Weiss en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

La jugada del novato fue tan abrumadora, que Kevin Love tuvo que reconocer ser una víctima de Morant. “Ese chico casi acaba con mi carrera”, declaró el basquetbolista de los Cavaliers.

Jordan Clarkson salió del banquillo y encestó 33 puntos, su mejor cifra en lo que va de temporada, en el ataque de los Cavaliers de Cleveland, que derrotaron por 114-107 a los Grizzlies de Memphis.

Ja Morant was this close to breaking Twitter:

(via @SportsCenter)pic.twitter.com/GMyjF5uRrX

— SLAM (@SLAMonline) December 21, 2019