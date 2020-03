El músico Kenny Rogers falleció a los 81 años de edad, un apasionado por el basquetbol.

El estadounidense, conocido en el mundo del country, tuvo la fortuna de hacerle una finta y encestarle a Michael Jordan, considerado como el mejor jugador en la historia de la NBA.

En 1988, Rogers organizó un partido amistoso de basquetbol, en el cual invitó a varias estrellas, como Isiah Thomas, Larry Bird, y el propio Jordan; además de otras figuras del deporte como los golfistas Raymond Floyd y Hubert Green y los tenistas Mikael Pernfors y John McEnroe.

Lee también: En la cárcel, Ronaldinho festeja su cumpleaños 40

El duelo fue a 23 puntos y aunque el equipo del músico perdió ante el de MJ, se llevó una historia que pocos pueden lograr.

Kenny recibió el balón y fintó un lanzamiento a la canasta, la entonces figura de los Bulls se “comió” el engaño y el el múltiple ganador de Grammys anotó.

[Chick Hearn] "A fake! Kenny Rogers puts Michael Jordan in the popcorn machine!"

Most know of Jordan's penchant for betting. However, MJ's got to know when to fold 'em, when it comes to @_KennyRogers | RIP, #TheGambler @DWilkins21 @Ballislife pic.twitter.com/BH4XoRm9gf

— Adam Ryan | NBA history podcaster (@inallairness) March 21, 2020