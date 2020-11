Romain Grosjean fue trasladado al hospital con quemaduras y heridas leves después de un terrible accidente en el Gran Premio de Baréin.

El francés Haas atravesó la barrera, se partió en dos y estalló en llamas en la primera vuelta de la carrera, que fue detenida.

El automóvil de Grosjean estaba incrustado en la barrera de su lado y el conductor parece haber sido salvado por el dispositivo de protección de cabeza de halo.

Se sospecha que tiene costillas rotas y quemaduras leves en los pies.

"Es un milagro que esté vivo", dijo el campeón mundial de 1996, el británico Damon Hill, quien fue compañero de equipo de Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino de 1994 cuando murió el campeón brasileño.

El conductor del automóvil médico Alan van der Merwe mencionó: "También fue una gran sorpresa para nosotros, nunca habíamos visto tanto fuego en 12 años.

"Romain empezó a salir del coche él mismo, lo cual fue bastante sorprendente después de un accidente como ese. Fue un alivio ver que estaba bien".

Romain Grosjean mandó un mensaje del hospital, en el cual lució con las manos vendadas, tras el accidente en el Gran Premio de Bahrein.

“Hola a todos. Estoy bien... algo bien. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo”, comentó el francés, piloto de Haas.

En la primera vuelta de la carrera en Sakhir, el galo se trompicó con el auto de Daniil Kvyat (AlphaTauri) y se impactó sobre un muro, que provocó un incendio en su bólido. Por 27 segundos, Grosjean batalló por salir de las llamas.

“Si no fuera por el halo del automóvil , no estaría hablando con ustedes”, añadió.

El volante también agradeció a los servicios médicos y de seguridad de la Fórmula Uno y el GP de Bahrein, al igual que al personal del hospital que lo atendió.

