Gerardo Ulloa, sin distracciones por el dinero

Recién llegado de Europa, donde hizo historia al conquistar la prueba short track en la Copa del Mundo en República Checa, el ciclista mexicano Gerardo Ulloa mostró poco interés en la desaparición del Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), aunque sí reconoció la importancia de los apoyos a todos los atletas.

“Es un tema en el que no estoy tan involucrado. Trato de enfocarme en el ciclismo. Como deportistas, necesitamos toda la concentración. Esos temas te distraen bastante. Nosotros damos todo por el país y siempre esperamos que, de al guna forma, se nos remunere el esfuerzo. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada evento y no pensar en tantas cosas, porque si no me volvería loco”, mencionó Ulloa. Su reciente victoria en República Checa lo impulsó a enfocarse en conseguir un lugar en el podio, el próximo año, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estoy enfocado en eso y me di cuenta de que puedo estar ahí con los mejores del mundo, pero también tengo que trabajar en algunas cosas y reforzar otras. Hay que pensar en una medalla olímpica y traerla para mi país. Se puede ser bastante competitivo. Nosotros llegamos a Europa sin tantas competencias y ganamos, así que podemos estar peleando muy fuerte el próximo año”.