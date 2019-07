Fallece Kim Akker, ex judoca holandesa en Playa del Carmen

La ex campeona juvenil de judo, Kim Akker, falleció este fin de semana luego de que explotara un tanque de gas en el departamento donde vivía en Playa del Camen, Quintana Roo.

Akker, de 22 años de edad, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital General el pasado viernes, donde permaneció varias horas en coma hasta que falleció.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado, en el incidente hubo otros lesionados con heridas superficiales, por lo que fueron atendidos en el lugar de los hechos. En medios holandeses, se asegura que la ex campeona juvenil de judo, alquilaba el departamento por motivos de trabajo.

La holandesa se retiró de las competencias en 2017, debido a lesiones recurrentes en las rodillas. Kim Akker ganó el título nacional de los Países Bajos en tres ocasiones consecutivas 2015, 2016 y 2017.

"Logró la mejor victoria de su carrera en el Abierto de Europa en Glasgow en 2016 y se retiró en 2017 debido a lesiones", manifestó la Federación Internacional de Judo en sus redes sociales.

Además ganó el título Nacional de cadetes en 2013, el título junior en 2016, el oro en la Senior European Cup en Uster en 2016 y en el European Open en Glasgow consiguió el oro en 2016.



Judo mourns the passing of Kim Akker and Tony Macconnell

https://t.co/mS0p8EvDew pic.twitter.com/b7uOUVPZlt

— Int. Judo Federation (@Judo) 9 de julio de 2019