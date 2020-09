El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) logró este viernes el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de ensayos libres en el Gran Premio de la Toscana, por delante de su compañero Lewis Hamilton (Mercedes), en el marco de la novena carrera del Mundial, en el inédito circuito -en Fórmula 1- de Mugello.

Con un crono de 1 minuto 16 segundos y 989 milésimas, Bottas superó por 207 milésimas al seis veces campeón del mundo británico. Por detrás, los dos Red Bull están al acecho, con tiempos de 1 minuto 17 segundos y 235 milésimas para Max Verstappen, y 1 minuto 17 segundos y 971 milésimas para su compañero Alexander Albon.



Norris walked away from this crash in FP2 #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/ykfauVB7JE

Aunque el monegasco de Ferrari Charles Leclerc logró ocupar el tercer puesto de la primera sesión de ensayos libres el viernes por la mañana, los Ferrari sólo pudieron ser 10º, Leclerc, y 12º, Sebastian Vettel. El alemán sufrió además una avería al final de la segunda sesión de ensayos libres, y ni siquiera pudo entrar a boxes conduciendo su monoplaza.

La marca del 'Cavallino Rampante' celebra este fin de semana en Mugello su GP número 1.000, pero no parece que vaya a ser una efeméride feliz para la escudería de Maranello. El francés Pierre Gasly, sorprendente ganador hace una semana en Monza, logró el octavo mejor registro de la segunda sesión de libres, marcada por dos banderas rojas.

La primera luego de que el joven de 20 años Lando Norris estrellase su McLaren contra el muro protector, pero sin mayores consecuencias.



We have a RED flag

Debris on the track at Turn 1 after this coming together between Perez and Raikkonen#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/81LfpKh3VH

