Ernesto Vargas busca rescatar al Fodepar

Este día en la Cámara de Diputados se votará la desaparición de más de 100 fideicomisos, para ahorrarse cerca de 68 mil millones de pesos.

Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara llama a que los deportistas levanten la voz para oponerse, porque: “El Fodepar funciona, lo que no funciona es la gente que ha hecho uso de él…”, señalando particularmente a la directora de la Conade, Ana Guevara.

“Estoy totalmente en contra de su desaparición; los fideicomisos aseguran que siempre existan recursos, independientemente de negociaciones presupuestales, de la situación económica del país, esto garantiza recursos a los universidades, centros de investigación y el deporte que está en un año olímpico… Entendemos que debe de haber reactivación económica y el presidente quiere priorizar sus programas, pero… “

No todo queda claro, sobre todo que en los discursos se ha dicho que ese dinero se lo darán a la Conade, institución que ha sido acusada y castigada por corrupción, para que lo administre en su totalidad: “Se ha dicho que el dinero del Fodepar se dará a la Conade (para un mejor manejo), pero eso, con esta administración es falso, con esta titular (Ana Guevara) no va a pasar. Los atletas no son del interés del Ana Guevara y lo demostré con tres argumentos: 1) En el 2019, le dieron 16 millones de pesos, y no ha comprobado 5 millones. 2) La selección de Esgrima fueron a una competencia y al entrenador Rolando Soler le dieron 4 millones 396 mil pesos, y a los chicos le daba 7 euros de viáticos diarios. 3) A la Federación Mexicana de Natación en el 2019, le dieron 14 millones de pesos y no ha comprobado 11 millones. Quién se ha beneficiado con estos recursos, el corrupto siete suelas de Kiril Todorov con sus propiedades que no puede comprobar, y que por cierto está siendo investigado por la UIF de Santiago Nieto”.

Pero toda esta corrupción que señala el diputado, fue avalada por alguien: “Lo avaló la comisión deportiva y el comité técnico. Denuncié ante la Función Pública, que los integrantes de esta comisión no cumplían con los requisitos que marcar el reglamento de la comisión deportiva. Pusieron gente sin experiencia que tomaron decisiones que afectaron a los atletas”.

Todo esto podría avalar que el Fodepar desaparezca, pero… “No, no debe de ser así, porque los atletas no tienen la culpa lo que hizo Israel Benítez, Arturo Contreras. Carlos Ramírez y por supuesto Ana Guevara. La titular dice que no sabe nada de lo que hacen estos señores, que todo es mitote, ataques políticos. Si no sabía nada es una directora que no está al tanto de lo que hace su gente y con esto incurre en omisión”.

Así que reitera: “El Fodepar sí funciona, lo que no funciona son las personas que lo operan. Los atletas no tienen la culpa, me pronuncio por rescatar el Fodepar, la solución no es derogar un fondo que nos ha dado campeones mundiales, ellos van a ser los más afectados y también los jóvenes que están en el trayecto en convertirse en figuras”.

Importante sería limpiar todo lo que ocurre en la Conade, Comisión a la que Ernesto Vargas, ha denunciado en distintas ocasiones: “La Conade no ha podido solventar los más de 50 millones de pesos que salieron del Fodepar. La Auditoría Federal de la Federación ya llegó a la conclusión de que la Conade no cumple con el objetivo de impulsar de manera masiva la práctica del deporte. No estamos hablando de ninguna sospecha. Si la Función Pública te hizo seis señalamientos, son hechos consumados”.

Directivos de la Comisión Nacional del Deporte, ya han sido sancionados: “Israel Benítez ya fue separado de su cargo, pero sigue yendo a la Conade a operar. Arturo Contreras no fue separado del cargo, fue separado temporalmente y fue despedido, pero sigue yendo a Conade a trabajar. No han obedecido lo que la Función Pública ya determinó. Y lo más grave es que la junta directiva que preside el Secretario de Educación Pública (Esteban Moctezuma) ya avaló que Oscar Juanz, el cuñado de Benítez, para quedar en su lugar… Pues cuándo su cuñado va a denunciar actos de corrupción. Hay un clásico conflicto de intereses en este cargo”.



Asegura que el combate la corrupción que plantea el presidente “ya se señaló, lo que debemos de combatir es que esto no se quede impune”.

En lo que respecta a os Juegos Olímpicos de Tokio y la preparación de los atletas, todo está más gris: “No hay un plan. Todos los países tienen entrenando a sus atletas en burbujas, y aquí en México no. Angeles Ortiz (atletismo adaptado), nos ha dado muchas preseas y no tiene entrenador; ahí tenemos Luz María Chávez (responsable de bacas), fue dada de alta como entrenadora de Liliana Ibáñez (nadadora), que no nos mientan que Luz María Chávez es su entrenadora. Angeles Ortiz está entrenando sola en Veracruz… Y por otro lado estaba dado de alta el asistente de Israel Benítez, Alejandro Gutiérrez, como entrenador y recibía 31 mil pesos del Fodepar. Esas son las pruebas que tenemos, así que darle el dinero a esta titular (Ana Guevara) con estos señalamientos, es muy grave”.

Ahora, si el plan “es darle todo el dinero a los atletas, con esta titular no va a pasar, a Ana Guevara no le interesan los atletas, está demostrado ante la Función Pública. Y ahora, darle el dinero directamente a los deportistas, es un problema muy serio. ¿Cada quién pagará su avión? ¿Cada quién buscará su hotel? ¿Cada quién buscará cómo van a ir a la pista? Así no debe de ser, porque para eso está el Fodepar, por eso reitero, es muy mala idea. Que se castigue a la corrupción, pero esto será mucho más opaco si el recurso se le da sólo a los atletas”.

¿Habría esperanza para que la votación no aprueba la desaparición de los fideicomisos?

“SI Morena va sola puede ganar, pero hay esperanza si todos los atletas levantan la voz y presionan y hacen saber de esto al gobierno federal. Se dice que habrá 68 mil millones de pesos si se eliminan estos fideicomisos, pero ojo, hay dinero que ya está comprometido en contratos y el que quede no todo es del gobierno, no todo es líquido, es dinero invertido. No es un tema de que con esto nos vamos a salvar de la pandemia, el dinero no va a alcanzar para saltar la crisis, esto es solo un pretexto…”.