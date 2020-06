Entrenador de los Nuggets “le pateó el trasero al coronavirus”

El coach de los Nuggets de Denver, Michael Malone, dio a conocer en una entrevista que una semana después de la suspensión de la NBA, experimentó coronavirus.

Una prueba de anticuerpos reciente reveló que Malone tenía Covid-19, dijo el entrenador a CBS4 en Denver. Según los informes, comenzó a experimentar síntomas alrededor del 20 de marzo, nueve días después de que la prueba positiva de Rudy Gobert que provocó que se suspendiera la liga.



Solo me enteré después del hecho", dijo Malone, según The Denver Post . “Pude hacerme una prueba de anticuerpos, probablemente cerca del fin de semana del Memorial Day. No es sorprendente que el médico de nuestro equipo llamó y dijo: "Escucha, has dado positivo".

La esposa y las hijas de Malone también fueron evaluadas después de la noticia.

Malone dijo que no pudo hacerse una prueba cuando comenzó a experimentar síntomas, lo cual no es demasiado sorprendente dada la protesta que surgió cuando surgió la cantidad de pruebas de coronavirus que la NBA estaba usando después del diagnóstico de Gobert.

Según los informes, otras dos personas de la organización Nuggets también dieron positivo durante el paréntesis. Ese número podría aumentar con el plan de la NBA de regresar a Disney World, aunque aún no está claro cuán aislada estará la liga .

También te puede interesar: Luchador de la WWE da positivo por Covid-19; empresa detiene producción en Florida