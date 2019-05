En algún lugar Matt Kuchar deberá estar sacudiendo la cabeza luego de enterarse lo que hizo su colega, Kevin Na, veterano del PGA Tour.

Mientras Kuchar fue noticia y presa de cientos de abucheos luego de que se dio a conocer que escatimó en el porcentaje del premio que debió darle a su caddie mexicano David Giral Ortiz, quien lo ayudó a ganar en Mayakoba, Kevin Na, tuvo un gesto generoso que ya provocó los aplausos del mundo del golf.

Kevin Na logró el domingo su tercera victoria en el Tour con una cómoda victoria de cuatro golpes en el Charles Schwab Challenge.



Y no le tomó mucho tiempo darle a su caddie algo asombroso para la victoria porque justo después de que su último putt cayera en el agujero, Na señaló al Dodge Challenger de 1973 que iba a ser otorgado al ganador y gritó: "Ese es tu auto. ! ”A su caddie, Kenny Harms.

Na dio una clase de caballerosidad en el deporte de caballeros mientras Kuchar siempre quedará como el golfista avaro del circuito.



Days between first and second win: 2,471

Days between second and third win: 322#LiveUnderPar pic.twitter.com/iYGaPWfce1

— PGA TOUR (@PGATOUR) 27 de mayo de 2019