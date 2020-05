El día que Dennis Rodman y Karl Malone lucharon en la WCW

Una de las rivalidades más fuertes que han existido en la NBA es entre los Bulls de Chicago y el Jazz de Utah, quienes se enfrentaron en dos finales consecutivas, en 1997 y 1998. Los duelos fueron muy intensos y dejaron algunas cuentas pendientes, y algunas llegaron hasta el cuadrilátero.

28 días después de que los Bulls consiguieron el sexto, y último, título de la NBA en 1998, dos de los jugadores importantes de cada equipo se volvieron a enfrentar, Dennis Rodman y Karl Malone. Pero no fue en la duela, la rivalidad la terminaron en el evento de lucha libre Bash at the Beach de la WCW.

1998 también fue un año donde el espectáculo luchístico vivía su apogeo en los Estados Unidos. La Guerra de los Lunes entre la WCW y WWE tenía una gran popularidad, por lo que la World Championship Wrestling dio un golpe y aprovechó las finales de la NBA para llevar a Rodman y Malone a su show.

Esto comenzó cuando Diamond Dallas Page asistió a un Rockets vs Jazz en Houston. Karl Malone, reconocido fan de la lucha libre, lo vio en las gradas e hizo un gesto característico del luchador. Tras el partido se reunieron en los vestidores y el basquetbolista le expresó su admiración y admitió que desde niño siempre quiso ser luchador.

Por su parte, Rodman ya habría tenido acercamiento con el mundo de la lucha libre, ya que en 1997 apareció también en un evento de la WCW. Después de aquella intervención, los directivos de la empresa tenían la intención de volver a contar con el basquetbolista de los Bulls en alguna función en el futuro.

En el partido 6 de las finales de la NBA de 1998, Rodman y Malone se involucraron en un pleito, situación que aprovechó DDP y Eric Bischoff, presidente de la WCW, para llevarlo al cuadrilátero.

Los boletos del evento Bash at the Beach duraron poco tiempo a la venta debido a la gran demanda que se generó, además fue el show con mayor rating de todo el año para la empresa luchística.

El combate fue protagonizado por Diamond Dallas Page y Karl Malone contra Hulk Hogan y Dennis Rodman. Al final el triunfo fue para DDP y la estrella del Jazz, quien además de ganar en el encordado, también ganó en ingresos, pues e embolsó casi 1 millón de dólares, mientras que el “Gusano” cobró 1.5 millones de dólares.