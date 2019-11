El sueño del Ángel del Amor es triunfar en la Arena México. Y en cierta forma ya lo hizo. Este miércoles se sacudió los fantasmas de la derrota y caminó paso a paso en el torneo de fisicoculturismo, hasta conseguir el cetro absoluto, un éxito que lo ilusiona con debutar pronto como gladiador, en el enlonado que ya lo coronó como Mr. CMLL.

Un primer lugar en la categoría de alumnos, y un segundo puesto con el pelotón de los avanzados fueron suficiente experiencia para ir por la cima absoluta de los 'fortachones', y la alcanzó. “Trabajé para lograr el primero y después acceder al absoluto. Se me dio y estoy muy agradecido por la oportunidad y espero que me abra las puertas para algo más grande. Hoy en día son disciplinas (lucha libre y fisicoculturismo) que van de la mano, somos una imagen, esto se ha vuelto muy comercial, un negocio. Además, nos seguimos preparando en la lucha con el profesor Virus, esperando la oportunidad, sé que va a llegar y no la voy a desaprovechar”.

Aunque tampoco se vuela, sabe que ser el Mr. CMLL no le garantiza nada. “No sé si será mi boleto de entrada, avancé un paso más para lograr el objetivo de luchar en la Arena México. Ya lo hice en la Coliseo de Guadalajara y en la de la Ciudad de México. Esto es de paciencia, hay muchos compañeros con talento. Por ahora solo quiero festejar porque es un gran logro, sé que no es por completo en la lucha, pero de alguna forma ya dejé mi nombre grabado en el CMLL”.

Así que advierte que en el futuro solo haya sorpresas positivas en su carrera. “Quiero disfrutarlo y gritarlo, porque no se consigue todos los días. Pasó un año de preparación y cinco más de trabajo. Ahora sé que pronto me van a ver luchando en la Arena México”.

