Dustin Johnson no estará en el Mayakoba Classic

A tres días del viaje a Playa del Carmen, Dustin Johnson se retiró del Mayakoba Classic.

En un comunicado, el mejor golfista del mundo y campeón del Masters de Augusta se disculpó por su ausencia en el campo El Camaleón de último minuto.

“He tomado la muy difícil decisión de no presentarme la próxima semana. No he escuchado más que puras cosas positivas del torneo, campo del golf y el resort, por lo que estaba muy emocionado por jugar”, escribió el estadounidense.

“Sin embargo, mi cabeza y cuerpo me están diciendo que es momento de un descanso, así que pasaré uno muy necesitado en mi casa con Paulina [su esposa] y mis hijos Reconozco que es una noticia decepcionante y me disculpo con todos los involucrados”.

Johnson, 24 veces ganador en el PGA Tour, ha disputado siete torneos en menos de tres meses, en los cuales conquistó la FedEx Cup y el Masters de Augusta. Hubiera sido el debut de DJ, dos veces campeón en el WGC México Championship, en el Mayakoba Classic.

