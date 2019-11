La Triple A sorprendió con la cartelera que presentó para Triplemanía Regia, evento que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en el Estadio de Béisbol de Monterrey. Entre las luchas que más llamarán la atención será la aparición de Dragon Lee, quien hace su debut con la "Caravana Estelar" y de inmediato enfrentará a Kenny Omega por el Megacampeonato.

No será un fácil inicio en la historia del miembro de la dinastía Muñoz en la “Tres Veces Estelar” y es que enfrentará a uno de los luchadores más completos que ha llegado al país. “Enfrentar a alguien como lo es Kenny Omega me llena de mucha emoción. Es un luchador muy bueno, que respeto muchísimo. Voy a dar lo mejor y vengo por el Megacampeonato, la gente lo va a disfrutar como yo”, declaró el gladiador a El Universal Deportes.

Hace unos meses, Dragon Lee se vio sorprendido al quedar fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, sin embargo, su calidad luchística le permitió poder mostrarse en otras empresas. En esta ocasión lo hará en la Triple A y en un magno evento como lo es Triplemanía Regia, “me siento orgulloso por estas grandes oportunidades que se me están dando. Se me cerró una puerta, pero se me están abriendo muchísimas y es algo que se tiene que aprovechar”.

No será el único Muñoz que se presente en esta cartelera de la empresa dirigida por Dorian Roldán. Su hermano Rush también lo hará y enfrentará a Pagano y L.A. Park.