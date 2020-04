Nueva York se ha convertido en la región con más contagios de coronavirus en el mundo; por eso, dos de las franquicias deportivas más populares del estado se han unido para combatirlo.

Los Yankees anunciaron que, en conjunto con el New York City FC de la MLS (del que son propietarios), crearán un fondo de 1.4 millones de dólares para apoyar a los empleados del Yankee Stadium, hogar de ambos equipos.

"Hoy hemos establecido el Programa de Alivio del Desastre del Covid-19 de los Yankees de Nueva York", anunció la franquicia 27 veces monarca de las Grandes Ligas.



The New York Yankees and NYCFC Announce $1.4 Million Distress Fund for Yankee Stadium Day-of-Game Employees.

For the basics of the plan, please see threaded tweet. pic.twitter.com/TGmKZ6qc7v

