Checo Pérez tras el GP de Emilia Romagna: Era muy complicado; es un gran resultado

Checo Pérez finalizó segundo en el Gran Premio de Emilia Romagna y junto a Max Verstappen lograron el 1-2 en esta cuarta carrera del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Red Bull logró superar a los demás en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, pues con todo y clima lluvioso, sacaron un importante resultado.



Sobre esta situación, el mexicano Pérez destacó que: "Con estas condiciones era muy complicado, así que conseguir un 1-2 en estas condiciones es un gran resultado para el equipo".

CHECO: "With these conditions it was so tricky out there, so to get a 1-2 under these conditions it's a great result for the team!" #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/iri7B5kxOg

— Formula 1 (@F1) April 24, 2022