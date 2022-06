Checo Pérez tras abandonar el GP de Canadá: Una pena, todo nos salió mal este fin de semana

"Una pena, todo nos salió mal este fin de semana", esas fueron las palabras de Checo Pérez tras verse obligado a abandonar el Gran Premio de Canadá.

El piloto mexicano habló para los micrófonos de la Fórmula 1 y ahí dejó ver que se va con mucha frustración del Circuito Gilles Villeneuve.

"Especialmente hoy en domingo irnos en ceros, duele", mencionó el tapatío, quien aseguró que los problemas de fiabilidad del RB18 "siguen perjudicando bastante".



Además, el mexicano explicó qué fue lo que le sucedió a su monoplaza, que dejó de funcionar y lo dejó fuera poco antes de completar la vuelta 9 de 70 de este GP.

"Perdí drive y me quedé totalmente en neutral, no avanzaba para nada", aseguró el de Jalisco.

Por último, Pérez sentenció que tenían toda una estrategia lista para poder luchar por el podio, pero esto ha sido imposible: "Una pena haber perdido este día, teníamos una buena estrategia para pelear por el podio hoy".

VSC NOOOOO! Checo has an issue and is forced to stop on track. Max pits under the virtual safety car and rejoins in P3 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/PfOIaOskyY

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 19, 2022