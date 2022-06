Checo Pérez tiene problemas con su monoplaza y queda fuera del GP de Canadá

Checo Pérez ha quedado fuera del Gran Premio de Canadá.

De las 70 vueltas a correrse en el Circuito Gilles Villeneuve, el mexicano de Red Bull sólo disputó ocho, pues en uno de los sectores de la pista su RB18 presentó fallas, que parecen haber sido de la transmisión del monoplaza.

El abandono del volante de Jalisco fue el primero de esta carrera, la novena de la temporada 2022 de la Fórmula 1.



Cabe recordar que Sergio comenzó desde el puesto 13 en la parrilla, luego de que en la Q2 el sábado tuvo un choque con uno de los muros y esto le impidió buscar las primeras posiciones para este domingo.

Pérez largó de buena forma, inclusó superó de inmediato a Alex Albon (Williams) y luego ascendió al lugar 10, pero la falla en el monoplaza le impidió seguir en la calurosa tarde canadiense.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/70)

Perez pulls off to the side with a suspected gearbox issue, and is our first retirement of the afternoon#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UO6EAhGfNq

— Formula 1 (@F1) June 19, 2022