Checo Pérez fue castigado y saldrá en el puesto 13; esta es la razón de su sanción

La polémica con Checo Pérez en la Q2 en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austria, ya tuvo consecuencias.

El piloto mexicano tras la Q3 finalizó en el puesto cuatro, donde tendría que haber salido el sábado, pero la resolución de la FIA y la F1 ha dado como resultado una sanción para Sergio Pérez.

#F1 - @Max33Verstappen topped the qualifying session ahead of @Charles_Leclerc and @Carlossainz55 at the @f1 Austrian Grand Prix#AustrianGP pic.twitter.com/0f6YpzLeLy

— FIA (@fia) July 8, 2022