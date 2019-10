Brazo de Oro Jr., de la lucha olímpica a defender el legado familiar

Hace poco más de cinco años, el Brazo de Oro presumía los logros del más joven de la dinastía Alvarado. Un niño que se rifaba el físico sobre los enlonados de la lucha olímpica representando a la Ciudad de México. Todos en casa sabían que el sueño maduraría en algún momento sobre los cuadriláteros de lucha libre.

A los 20 años, es un 'chamaco' que busca comerse el mundo de los costalazos, y aunque su abuelo ya no es un testigo en vida de sus avances, lo lleva en su mente con la fe puesta en ser estrella y dedicarle sus éxitos.

“Me siento en un buen momento, tomando experiencia para seguir creciendo. Es un momento que soñé, que valoro y disfruto día a día. Vivo orgulloso del legado que heredé y siento que no lo he defraudado. Desde que me puse esas botas me entregó al máximo, es un gran personaje y voy a seguir dándole el brillo que merece”, prometió.

Humilde, asegura que no ha cambiado mucho su vida, “porque las raíces son las mismas, antes en el colchón y ahora en el cuadrilátero, lo he dado todo. Antes representaba a un equipo, ahora a una empresa y a un legado. Antes luchaba para cien personas y ahora lo hago ante miles”.

Eso sí, no puede ocultar que compartir el cartel con alguien más de su exitosa familia pesa. Este domingo lo hará con su tío la Máscara en la Arena Naucalpan. “Me pone nervioso y feliz a la vez. Me motiva porque es uno de los integrantes de la familia que me ha ayudado en todos los aspectos de la vida, me motiva y guía para mejorar. La relación profesional con mi familia es muy bonita. Es la dinastía más grande”.

Los retos van creciendo y las experiencias lo marcan. “Desde la primera lucha que tuve hasta la más reciente me han dejado una enseñanza, de todo se aprende. Una de las que me dejó muy marcado fue mi debut en el Korakuen Hall de Japón, un mundo distinto en todos los sentidos”.

Y la siguiente aventura es con MDA, en interesante triangular contra Alas de Oro y el Imposible. “Es una lucha que he esperado con ansias desde hace tiempo, en una arena donde la gente sabe mucho de lucha libre. Sé que mis rivales están preparados, desde que conocí sus nombres me he preparado en todos los sentidos, va a sacar chispas y estoy listo para demostrar mi calidad en el centro del ring”.