Marta Kostyuk acepta que sus victorias se las dedica a Ucrania

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no está alejada del tenis, al contrario, tiene consecuencias para los deportistas. En el Guadalajara Open WTA 100 esta situación no es menor, la suerte del sorteo marcó un duelo entre raquetas cuyas naciones se encuentran en guerra.

La ucraniana Marta Kostyuk se midió a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, la victoria fue para Kostyuk quien en una hora y siete minutos dio cuenta de su rival por 6-4 y 6-1 aceptó que sí disfrutó el triunfo tomando en cuenta la situación política que atraviesan.

“Ganar es algo que quieres hacer porque te sientes responsable obviamente quiero ganar por mi país”, declaró en exclusiva Kostyuk a EL UNIVERSAL Deportes. Marta recordó que no había tenido la oportunidad de disfrutar una victoria con esta característica desde que estalló el conflicto bélico.

“La mayoría de los partidos anteriores los perdí contra jugadores de estas naciones, y no se siente bien, perder en general no es agradable, pero específicamente duele más en este tipo de partidos por la situación que vivimos”, agregó.

Además, Marta reconoce que está en desventaja cuando entra a la cancha porque lo hace siendo juzgada por el público al saber su nacionalidad, lo hace difícil, aunque espera que no pase a mayores, “Es más estresante y sólo espero que mi carrera no acabe más rápido por esta situación”.

Kostyuk se sinceró y aceptó que este año ha sido complicado seguir en el circuito del tenis femenil tras la guerra porque le toca viajar por el mundo, mientras sus seres queridos siguen en Ucrania, puso como ejemplo estar en Guadalajara.

“Tenemos como ocho horas de retraso, me despierto y ya ha pasado la mayor parte del día en Europa, hay muchas noticias, me voy a dormir y no sé si podré despertarme sabiendo de una bomba nuclear en algún lugar”, compartió la tenista de 20 años de edad.

La joven estuvo presente cuando ocurrieron los ataques que hizo Rusia hace unas semanas, explicó que al inicio los ucranianos tomaron sus medidas, esperaban las agresiones, hoy, entre la normalidad comienzan las explosiones.

“Los ataques que hacen no tienen sentido, son muy aleatorios y nunca sabes qué esperar, hoy desperté con la noticia que atacaron el centro de mi ciudad”, puntualizó la tenista.