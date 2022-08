Luis Márquez es un novato con gran experiencia en la LMB

Veinte años después de iniciar la aventura en el beisbol infantil, en su natal Huatabampo, Sonora, el pitcher Luis Márquez parece un veterano en la lomita. Esa calidad le permitió poblar de triunfos su récord, para terminar como el máximo ganador en la Liga Mexicana de Beisbol, empatado con Wilmer Ríos (nueve victorias).

Méritos con los que levanta la mano para ser Novato del Año de la LMB. A sus 24 años de edad, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, acepta que el sacrificio ha valido la pena, ahora como lanzador estelar de El Águila de Veracruz.

“Estoy muy emocionado de que mi nombre esté sonando mucho, lo disfruto. Ha sido una campaña llena de emociones, cumpliendo muchos sueños y disfrutando de cada momento; siempre agradecido con lo que Dios me da”, comparte el lanzador.

Empezó su idilio con la pelota caliente a los cuatro años de edad, en las Ligas infantiles que no dejan de alimentar sueños.

“Nací en una familia beisbolera y me inculcaron el deporte desde chiquito; me llevaron a las escuelitas, donde me fui desarrollando. Me tocó ir a estatales y nacionales con Huatabampo. También representé a Navojoa en muchas ocasiones”, recuerda el zurdo.

Pero nada fue fácil. A los nueve años de edad, una dura lesión en el brazo parecía frenar su camino de manera cruel, pero no fue así. A los 16, lo firmó Aguascalientes. La organización hidrocálida lo mandó a la Liga de Chihuahua, donde jugó cinco años. También estuvo en la Clemente de Sinaloa y la Suprema del sur de Sonora. Ya en 2021 le dieron la oportunidad de venir a El Águila. “El gran descubrimiento”, acepta Emmanuel Valdez, manager de la novena veracruzana.

“Fue un proceso muy largo, de muchos sacrificios y trabajo”, valora Márquez.