Bad Bunny atacará de nuevo el cuadrilátero de la empresa WWE. El cantante fue anunciado como el anfitrión del evento Backlash, programado para el próximo sábado 6 de mayo, que se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

Se trata del primer evento en vivo de la WWE en Puerto Rico desde enero de 2005. "En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year's Revolution en el Coliseo", recordó Bad Bunny. "Finalmente, 18 años después WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé".



De cara a esta cita, Triple H, director de contenido de la WWE, aceptó que como empresa les emociona volver a San Juan “ya que la demanda de premium live events de WWE fuera de Estados Unidos continentales sigue creciendo".

Y en particular, acerca de la participación de Bad Bunnny, opina. “Es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico".

Bad Bunny ha tenido apariciones destacadas en eventos de la WWE, como Royal Rumble 2021 y WrestleMania 37.

