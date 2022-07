Los Ángeles Rams fichan al QB mexicano Luis Pérez

Con 27 años de edad el quarterback mexicano Luis Francisco Pérez volverá a pisar los campos de la NFL, el jugador mexicano fue contratado por el actual campeón del Super Bowl, Los Ángeles Rams.

Pérez se sumará en primera instancia al equipo de prácticas y de ahí intentará ganarse un puesto como tercer pasador.



Former @USFLGenerals QB Luis Perez is signing with the Los Angeles Rams. pic.twitter.com/aqP2DU7DIC

— USFL (@USFL) July 23, 2022