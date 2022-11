Los 49ers entrenan en altitud para rendir bien en el Estadio Azteca

Los 49ers de San Francisco emprenderán su viaje rumbo a la Ciudad de México, donde pasado mañana disputarán el Monday Night Football contra los Cardinals de Arizona en la cancha del Estadio Azteca, una sede que se encuentra a casi dos mil 240 metros sobre el nivel medio del mar, situación que dificulta bastante a los equipos que vienen de otra parte del país... Y mucho más si son del extranjero.

Es por eso que los Niners están haciendo una pequeña preparación en Colorado, a unos mil 600 metros sobre el nivel medio del mar, para que el rendimiento de sus jugadores en Santa Úrsula no se vea tan afectado. John Lynch, gerente general de San Francisco, declaró que la altitud de la Ciudad de México sí es todo un reto para ellos.

“Es real, sabes que cuando estás en altitudes más altas, tienes menos oxígeno disponible y tienes que tratar de adaptarte a eso”, recalcó, y también aceptó que pidió consejos a diferentes instituciones deportivas sobre cómo adaptar a su equipo para rendir en la CDMX.

“Se habló con otros equipos, también con clubes de futbol soccer y entrenar por lo menos una semana en Colorado da una mejor oportunidad para adaptarse lo más posible a la gran altitud de la Ciudad de México”, declaró el también exjugador y miembro del Salón de la Fama.

Otro de los temas que ha envuelto a los partidos de la NFL en el Azteca es el estado del césped; incluso, el juego de 2018 fue cancelado por su pésimo estado tras la colocación de un sistema híbrido; sin embargo, Lynch admitió que espera que la cancha se encuentre en buenas condiciones, ya que ha tenido buenas referencias de la misma.

“Sé lo que ocurrió en el pasado, pero hablé con un entrenador de los Chargers, quien ha estado en partidos en el Estadio Azteca [en 2019] y me dijo que tiene una buena superficie. Es lo que todos queremos, pero estamos preparados”, dijo.

John espera que el día del partido no haya ningún problema con el pasto, aunque eso no deberá ser un pretexto para no brindar un buen espectáculo a toda la fanaticada mexicana.

“Tenemos la mentalidad de estar preparados para cualquier cosa, eso intentamos enseñar a nuestros jugadores. Te preparas para lo que se presente, aceptas el desafío que venga, así que nuestros jugadores están listos y en una gran forma”, finalizó.