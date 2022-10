Lluvia y Jarochita 'rompen' alianza para luchar por el Campeonato Universal del CMLL

Dos años después de convertirse en campeonas nacionales de parejas, y tras consumar el mayor número de defensas en la historia del cetro, con once batallas ganadas, La Jarochita y Lluvia, las 'Chicas Indomables', enfrentan este viernes su combate titular más duro, cuando se midan por el fajín universal de las Amazonas en la Arena México.

Transformada en una tormenta sobre el ring, Lluvia goza su mejor momento profesional, y lo confirmó al ganar la primera eliminatoria hace un par de semanas.

La heredera de Sangre Chicana dejó en el camino a nueve rivales para ganar su sitio en la etapa definitiva. “Me propuse ser mejor y lo estoy logrando, se ha visto un cambio en mi físico y un desenvolvimiento mejor en el ring, ahora sé que todos los sacrificios tienen recompensa”, valora la esteta capitalina.



Sabe que debe llegar con gran condición y ritmo para la final de este 21 de octubre. “De la segunda fase la rival a vencer era Dallys, y quería medirme con ella, me gusta medirme con las grandes. Pero quedó mi compañera Jarochita y nos vamos a dar con todo”.

Así que no hubo día de descanso rumbo a esa batalla, “de lunes a domingo entrené lucha, hice cardio y entrené pesas, siento que eso ha hecho la diferencia en mi trabajo y no debo cambiar nada”.

LLEGA ENRACHADA

A poco más de un mes de conquistar su máximo trofeo como luchadora, cuando desenmascaró a Reyna Isis en la Arena México, la racha de La Jarochita sigue, y ahora buscará el bicampeonato universal femenil.

Tras conquistar la segunda eliminatoria en busca del fajín de las 'Amazonas', la porteña tendrá que enfrentar a la final a Lluvia, su gran aliada durante los últimos años.

“Ni modo, me toca enfrentar a mi pareja, pero las dos vamos por el mismo objetivo, hemos demostrado antes que somos profesionales al enfrentarnos”, advierte la enmascarada.



Reto ante el que tiene claro que deberá emplearse a fondo. “Sé que será una lucha que dará mucho de qué hablar. Nos conocemos, pero ambas tenemos artimañas escondidas y las vamos a sacar en esa lucha”, promete.

La Jarochita venció en el 2021 a Dark Silueta en la final del torneo, así que sabe muy bien de qué se trata este tipo de combates. “Es una lucha que me va a costar mucho ganar, pero quiero cerrar el año de nuevo como la campeona universal. No me importa la rival”.

Eso sí, dejó claro que después de la batalla seguirán como aliadas. “Pase lo que pase arriba del ring, sin importar el resultado, las ‘Chicas Indomables’ van a seguir haciendo historia”, sentencia.

