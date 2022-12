Lionel Messi y un emotivo mensaje de fin de año: "El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió"

El fin del año 2022 llegó y muchos deportistas al rededor del mundo se toman un tiempo para repasar sus logros. Uno de ellos es Lionel Messi, el astro argentino que se proclamó campeón del mundo en Qatar, cumpliendo con el gran objetivo de su vida.





A través de una publicación en Instagram, el capitán de Argentina agradeció a su familia, amigos y gente de todo el mundo que lo acompañó en las buenas, pero sobre todo en las malas.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí. También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño." señaló la Pulga.

Finalmente, deseó que: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!" para concluir con su mensaje de fin de año.