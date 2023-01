Lionel Messi y su sueño imposible: Que Maradona le entregara en sus manos la Copa del Mundo

Después de 36 años la Selección de Argentina volvió a ganar la Copa del Mundo, lo hizo en Doha, tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022 y con eso terminó la larga sequía de la albiceleste en la que luchaban sin éxito por levantar de nueva cuenta el trofeo de la FIFA.

Aunque fue uno de los momentos más alegres para el futbol argentino en mucho tiempo, la realidad es que en dicho país sudamericano el festejo no estuvo completo, pues faltó el hombre que conquistó al mundo y que llevó a lo más alto a dicha selección: Diego Armando Maradona.

El Pelusa falleció en noviembre del 2020, una noticia que sacudió a la Argentina pues su máximo ídolo y referente había dejado el mundo. Desde entonces la memoria de Diego aparece cada vez que la albiceleste entra en acción y juega un papel importante en los partidos que disputa.

Todo esto viene luego de unas declaraciones de Lionel Messi, quien levantó la copa en Doha y llevó a su país a sumar su tercer campeonato del mundo.



La Pulga, en charla con la emisora Urbana Play FM, reveló que le hubiera encantado recibir el trofeo en manos de Diego Armando Maradona.

"Me hubiese gustado que me entregara la copa. Si aquí hubiera estado, él me la hubiera entregado. Con lo que Diego amaba a la selección, hubiese sido linda esa foto con Diego también", contó el jugador del PSG.

Eso sí, Messi aseguró que Maradona, quien dirigio en México a los Dorados en la Liga de Ascenso, "desde arriba estaba empujando" a la selección argentina para ganar el Mundial de Qatar 2022.

"Creo que de arriba tanto Diego (Maradona) como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí, hacía fuerza", añadió el exfutbolista del Barcelona.