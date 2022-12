El pasado 30 de marzo de 2022, los Pumas de la UNAM comunicaron que, por mutuo disenso, se tomó la decisión de rescindir el contrato de Cristian Battocchio.

El mediocampista argentino únicamente disputó dos torneos (Apertura 2021 y Clausura 2022) con Los del Pedregal.



En ambos torneos, sólo jugó 20 encuentros con la camiseta de Los Universitarios. Cabe señalar que no en todos logró ser titular.

El paso de Battocchio por el futbol mexicano fue intrascendente. Lo que provocó que se quedara algunos meses sin equipo.

Recientemente, el nacido en Rosario, a través de su cuenta de Instagram, subió una carta que redactó para su compatriota Lionel Messi.



“Muchos pasan por situaciones como estas… Yo decido desahogarme así… Gracias Leo”, señaló el futbolista en su posteo.

Por si te interesa: Muere Alfredo ‘Alacrán’ Jiménez, exjugador de Tigres y Rayados

“Llegué a un club mexicano donde me costó mucho trabajo adaptarme a la altura, en el momento que me acostumbro a eso, me agarró Covid, cuando vuelvo del Covid, me rompo el aductor y la vuelta de ese aductor, otra vez Covid”. Así vivió el rosarino un año “para el olvido” en México.

“El club se reúne conmigo para decirme que tenía que dejar el club”, aseguró el centrocampista.

Además, compartió que cayó en depresión, aumentó de peso y pensó en abandonar el futbol inclusive.

“Te escribo todo esto llorando delante de un teclado y sabiendo que tal vez jamás vas a ver esto, pero no sabes que mochila me estoy sacando de encima”, continuó Cristian.

Battocchio y Messi comparten más que la nacionalidad, ambos nacieron en la ciudad de Rosario y se formaron en las inferiores del Newell’s Old Boys.

Puedes leer: Liga MX y el año en que se le desató la violencia