Liga MX: Tigres vs Tijuana, En Vivo - Jornada 3, Apertura 2022

Miguel Herrera calificó como sólo un chisme su “pelea” con Rafael Carioca, debido a que el brasileño no ha sido titular en el cuadro de los Tigres en lo que va del torneo Apertura 2022. “El chisme que está haciendo un comentarista es sólo eso, un chisme. No hay nada con Rafa… A ver, Rafa, así como Hugo Ayala fueron importantes por mucho tiempo, en el equipo de Ricardo Ferretti, y ahora tratamos de hacer otro futbol, con otras ideas y Rafa puede aparecer, pero ahora pienso en hacer otras cuestiones, así que no inventen, no hay nada”.

Explicó: “Tengo buena relación con Rafa, con unos puedes llevarte mejor que con otros, pero este es un grupo extraordinario. Si está a disgusto, está bien, está acostumbrado a ganar, a jugar. Sólo pido que no sean chismosos”, aseveró.



El Piojo también informó que, por ahora, Yeferson Soteldo sigue con el equipo. “Lo considero, aparecerá hasta que no me diga nada la directiva, seguirá manteniéndose en la competencia interna”.

Puedes leer: "Jugador mexicano del Pachuca es nuevo refuerzo del Real Oviedo"

La salida del venezolano abriría la plaza para otro extranjero: “Claro, si alguien se va, llegará alguien, no la dejaremos vacía, pero seguiremos pensando en él. Hasta hace media hora hablé con Toño [Antonio Sancho] y el equipo sigue tal y como está”.

De cara al duelo de esta noche contra Tijuana, Miguel Herrera comentó lo siguiente: “El exceso de confianza puede ser peligroso. No son puntos dados por hechos. Hay que trabajar este partido con mucha seriedad. Tijuana hace tiempo que no gana aquí, pero nosotros debemos pensar que es el mejor equipo del mundo”.